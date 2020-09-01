مصر تفتح ملفات رجال الأعمال المرتبطين بقضايا مالية

وسط أزمة مخالفات البناء، تجدد فتح ملفات رجال الأعمال المرتبطين بقضايا مالية في مصر، حيث جرى إلقاء القبض على رجل الأعمال صلاح دياب للتحقيق معه في اتهامه بقضايا مالية.

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ويترأس دياب مجلس إدارة مجموعة Pico المتخصصة في المجال الزراعي، كما تسيطر عائلته على 70% من توكيلات الشركات الأميركية في مصر.

وتستحوذ عائلة دياب على 43 توكيلًا لشركة أميركية أهمها "هاليبرتون" للبترول، بجانب استثمارات عقارية ضخمة أبرزها مشروع NEW GIZA.

يأتي ذلك في الوقت الذي يشتد فيه رصد مخالفات البناء في مصر، من خلال هدم المباني أو توقيع غرامات على أصحابها من المواطنين المخالفين لشروط التراخيص والإجراءات.

وفي إجراء سابق وتحديدا في 7 نوفمبر 2015 ألقت قوات الأمن القبض على رجل الأعمال صلاح دياب، وزوجته عنايات الطويل وآخرين لاتهامهم بالتربح غير المشروع والإخلال بعقود أرض مدينة "نيو جيزة" فى مدينة 6 أكتوبر.

وجاء ذلك التحرك لشرائهم الأرض بأقل من السعر المقرر لهما واستغلالها في بناء مشروع سكني مخالف للعقود وأصدر النائب العام قراراً بالتحفظ على أموال 18 رجل أعمال في تلك القضية من بينهم صلاح دياب وزوجته.

وتم إخلاء سبيل رجل الأعمال المصري صلاح دياب، بكفالة قدرها 50 ألف جنيه ووضعه على قوائم الممنوعين من السفر مع السماح له بحرية التصرف في أموالهم، عدا الأرض المتحفظ عليها في مشروع "نيو جيزة".

وفي 11 مايو 2016 استردت سلطات مطار القاهرة أراضي مساحتها 24 ألف متر مربع قيمتها نحو 800 مليون جنيه من شركة «أواسيس» الترفيهية المملوكة لصلاح دياب كانت قد ضمتها إلى مقرها المجاور لمنطقة شيراتون منذ عام 2011 دون سداد قيمتها للمطار، وذلك بعدما استغلت تدهور الأوضاع في البلاد عقب ثورة يناير 2011.