المركزي اللبناني: لدينا 19.5 مليار دولار احتياطات بجانب الذهب

قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، إن بلاده لديها احتياطات أجنبية تبلغ قيمتها 19.5 مليار دولار علاوة على احتياطيات الذهب، مشددا على أنه يجب إعادة 30% من الأموال التي خرجت من بنوك لبنان.

وأضاف سلامة، اليوم الثلاثاء، أن البنوك التي لن تمتثل لأحدث توجيهات بشأن معدلات رأس المال سيتعين عليها الخروج من السوق بعد فبراير.

وأوضح أن المصرف المركزي لن يستخدم الاحتياطي النقدي الإلزامي، مشددا على أن أحدث قرارات بشأن متطلبات البنوك ستساهم في استقرار سعر صرف الليرة.

وبنهاية الأسبوع الماضي، أخطر مصرف لبنان المركزي البنوك المحلية أن تتحوط لخسائر تبلغ 45% في حيازاتها من سندات الخزينة بالعملة الأجنبية، بحسب تعميم من البنك المركزي.

موضوع يهمك قال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لوزارة المال اللبنانية، إن الوزير في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني وقع اليوم الثلاثاء... لبنان يوقع عقودا لتدقيق الحسابات الوطنية ماليا اقتصاد

وأبلغ ملحق للتعميم الصادر بتاريخ 26 أغسطس آب، البنوك بتجنيب مخصصات لخسارة قدرها 1.89% على ودائعها بالعملة الصعبة لدى البنك المركزي استحقاق أقل من سنة، لكن دون حساب خسائر على حيازاتها من شهادات الإيداع بالليرة اللبنانية.

وأعطى البنوك مهلة 5 سنوات لتجنيب المخصصات، قابلة للتمديد إلى 10 سنوات بشرط موافقة البنك المركزي.