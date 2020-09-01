"ساما" تمدد برنامج تأجيل الدفعات ثلاثة أشهر إضافية

قررت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" تمديد فترة برنامج تأجيل الدفعات (Deferred Payments Program) لمدة ثلاثة أشهر إضافية حتى تاريخ 14 ديسمبر 2020م، رغبة منها في استمرار تمكين القطاع المالي القيام بدوره في دعم القطاع الخاص خصوصاً المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي والمحافظة على مستويات التوظيف في القطاع الخاص.

وقالت "ساما" إن عدد العقود المستفيدة من برنامج تأجيل الدفعات منذ إطلاقه في 14 مارس 2020م وحتى تاريخه بلغ نحو 71,764 عقدًا، وبلغت قيمة الدفعات لتلك العقود 50,6 مليار ريال، متجاوزة مبلغ الدعم المخصص للبرنامج في فترته الأولى والبالغ 30 مليار ريال، لارتفاع الجهات الراغبة في الاستفادة من البرنامج.

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وبلغ عدد عقود شركات التمويل المستفيدة من البرنامج 1,123 عقدًا بقيمة دفعات بلغت 5,2 مليار ريال، وبلغ عدد العقود للمنشآت المتوسطة المستفيدة من البرنامج نحو 26,023 عقدًا، وتبلغ قيمة الدفعات لتلك العقود نحو 32,8 مليار ريال، وبلغ عدد العقود للمنشآت الصغيرة 18,618 عقدًا، وتبلغ قيمة الدفعات لتلك العقود نحو 9,4 مليار ريال.

كما بلغ عدد العقود المستفيدة من البرنامج للمنشآت المتناهية الصغر نحو 26,000 عقد، وتبلغ قيمة الدفعات لتلك العقود نحو 3,1 مليار ريال.

وعلى الرغم من التحديات الحالية في هذه المرحلة الاستثنائية، أظهرت مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي قوة ومتانة القطاع في مواجهة التحديات الحالية، مما عزز إيجاباً أداء المصارف التجارية لدورها المحوري في الاقتصاد بدعم وتمكين القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية.