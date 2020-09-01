ألمانيا تتوقع تعافياً سريعاً مع تراجع معدل البطالة

قال وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير الثلاثاء إن بلاده تتوقع تعافيا اقتصاديا سريعا من صدمة فيروس كورونا، مضيفا أنه لا يتوقع فرض السلطات جولة جديدة من إجراءات العزل مثلما حدث في شهري مارس آذار وأبريل نيسان.

موضوع يهمك قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، إن بلاده لديها احتياطات أجنبية تبلغ قيمتها 19.5 مليار دولار علاوة على احتياطيات... المركزي اللبناني: لدينا 19.5 مليار دولار احتياطات بجانب الذهب اقتصاد

وقال للصحفيين عند عرض توقعات نمو محدثة إن الحكومة عدلت التوقعات الاقتصادية للعام الحالي صعودا ليسجل الاقتصاد تراجعا 5.8% مقابل 6.3% في توقعات سابقة في تأكيد لما ورد في تقرير سابق لرويترز.

كما عدلت الحكومة توقعات النمو لعام 2021 هبوطا لتسجيل نمو 4.4% مقارنة مع 5.2% في توقعات سابقة.

وأظهرت بيانات أن عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا انخفض للشهر الثاني على التوالي في أغسطس آب، مما يشير إلى أن سوق العمل في أكبر اقتصاد في أوروبا تتعافى بعد أن تضررت من أزمة فيروس كورونا.

وقال مكتب العمل إن عدد الأشخاص العاطلين عن العمل المعدل في ضوء العوامل الموسمية انخفض بمقدار تسعة آلاف إلى 2.915 مليون. وظل معدل البطالة المُعدل في ضوء العوامل الموسمية دون تغيير عند 6.4%.

وتوقع المحللون قراءة ثابتة لكل من عدد العاطلين عن العمل ومعدل البطالة.

وقال مكتب العمل إن عدد الأشخاص الذين يعملون ضمن برنامج لعدد ساعات عمل وأجور أقل، والذي يستمر في حماية سوق العمل من وطأة جائحة فيروس كورونا، انخفض إلى 5.36 مليون في يونيو حزيران من 5.82 مليون في مايو أيار.