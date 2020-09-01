خسائر كورونا مستمرة.. ألمانيا تخفض توقعات النمو في 2021

قال مصدران لرويترز اليوم الاثنين إن الحكومة الألمانية تتوقع أن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا هذا العام ستكون أقل حدة مما كانت تخشى في بادئ الأمر، لكنها ستعدًل بالخفض توقعات النمو للعام القادم.



وسيقدم وزير الاقتصاد بيتر ألتماير غدا الثلاثاء التوقعات المعدلة لأكبر اقتصاد في أوروبا الذي عانى في النصف الأول من العام أسوأ ركود له زمن السلم.



وقالت الحكومة في أبريل نيسان أثناء ذروة الجائحة إنها تتوقع أن يتعافى الاقتصاد مع معدل نمو 5.2% في 2021، في أعقاب انكماش قياسي 6.3% هذا العام.

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وقال مصدر مطلع على أحدث توقعات الحكومة، مشترطا عدم الكشف عن هويته، "التعافي العام القادم سيكون أقل قوة نوعا ما مما كان متوقعا في بادئ الأمر."

وقال مصدر ثان إن هذا يعني أن الاقتصاد الألماني لن يصل على الأرجح إلى مستواه السابق على الأزمة قبل عام 2022 .



وامتنع متحدث باسم وزارة الاقتصاد عن التعقيب.



وقال مصدر بالائتلاف الحاكم لرويترز يوم الجمعة إن الحكومة من المرجح أن تعدل بالرفع توقعاتها للنمو الاقتصادي للعام 2020 إلى هبوط يقل من 6%. ومع هذا فإنه سيكون أكبر تراجع اقتصادي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.