نتنياهو: سنعلن عن تفاهمات جديدة مع الإمارات بشأن الطيران والسياحة

رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر بمذكرة التفاهمات الأولى التي تم التوقيع عليها من قبل إسرائيل والإمارات والتي تتعلق بمجال المصارف والأموال.

وقال إن هذه التفاهمات ستساعدنا في دفع الاستثمارات قدما، وسنعلن قريبا عن تفاهمات أخرى في مجالات الطيران والسياحة والتجارة.

وأفاد بيان إسرائيلي بأن إسرائيل ودولة الإمارات العربية المتحدة اتفقتا اليوم الثلاثاء على تشكيل لجنة مشتركة للتعاون في الخدمات المالية بهدف تشجيع الاستثمار بين البلدين.

وقال نتنياهو في البيان، إن مسؤولين إسرائيليين وإماراتيين مجتمعين في أبوظبي وقعوا على التفاهم.

وأضاف أن أحد محاور التركيز سيكون على "التعاون في مجال الخدمات المالية وإزالة الحواجز المالية أمام الاستثمار بين الدولتين، فضلا عن تشجيع الاستثمارات المشتركة في أسواق المال".