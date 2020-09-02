عجز تركيا التجاري يقفز 170% في أغسطس.. والصادرات تهوي

أظهرت بيانات وزارة التجارة اليوم الأربعاء، أن العجز التجاري لتركيا زاد 169.7% على أساس سنوي في أغسطس/آب إلى 6.312 مليار دولار وفقا لنظام التجارة العام.

وأظهرت بيانات الوزارة أن الواردات زادت 20.64%، إلى 18.78 مليار دولار، بينما تراجعت الصادرات 5.74% إلى 12.46 مليار في أغسطس/آب.

وارتفعت واردات الذهب 394% في أغسطس حين ارتفعت الأسعار لتسجل أعلى واردات شهرية منذ عام 1989.

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كانت الحكومة المركزية قد سجلت عجزا في الميزانية قدره 29.7 مليار ليرة (4.02 مليار دولار) في يوليو، في حين بلغ العجز الأولي، الذي لا يشمل مدفوعات الفائدة، 21.2 مليار ليرة.

وبلغ عجز ميزانية الأشهر السبعة الأولى من السنة 139.1 مليار ليرة، متجاوزا ما توقعته الحكومة للعام بأكمله.

وكان وزير المالية براءت ألبيرق قال في يوليو الماضي، إن هدف عجز الميزانية لن يتحقق هذا العام بسبب جائحة فيروس كورونا، ليدور العجز بين 5 و6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع التوقع الحكومي السابق البالغ 2.9%.