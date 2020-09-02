هذا جديد مشاريع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

أكد رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يحيى زكي، توقيع الاتفاقية الإطارية مع موانئ دبي العالمية لإنشاء منطقة صناعية مرتبطة بميناء العين السخنة بالشراكة مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

موضوع يهمك أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" اليوم، عن إبرام اتفاقية شراكة طويلة الأمد مع تحالف يضم عددا من المؤسسات... عودة النشاط الاقتصادي عالمياً يسهم في رفع الطلب على النفط الفيديوهات

وأضاف زكي في مقابلة مع "العربية" أن توقيع العقد التفصيلي للشراكة بهذا المشروع سيكون في وقت قريب، موضحاً أن الاتفاقية الإطارية شملت الاتفاق على تطوير منطقة صناعية على مساحة 10 آلاف كيلومتر مربعة.

وتوقع بدء العمل قريبا على هذا المشروع، في حال إتمام تفاصيل عقد الشراكة والتوقيع عليها.

وقال إن موانئ دبي تدير ميناء العين السخنة وهو أحد الموانئ الستة المهمة، وله دور كبير في تطوير ميناء العين السخنة، متوقعا أن يجري في الفترة القليلة المقبلة افتتاح الحوض الثاني في الميناء الذي جرى الانتهاء من أعماله باستثمارات تتعدى 500 مليون دولار قامت بها موانئ دبي.

وأكد بدء التشغيل التجريبي للحوض الثاني، الذي رفع من قيمة ميناء العين السخنة، وسيعطي موانئ دبي فرصة لاستقطاب المزيد من الخطوط الملاحية، خاصة أن الحوض الثاني له عمق أكبر من الكثير الموانئ وسيسمح برسو سفن الشحن العملاقة.

وتحدث زكي عن تطوير منطقة صناعية أخرى، في شرق بورسعيد، موضحاً أن تلك المنطقة تختلف عن المنطقة الجنوبية، بأنها تحتاج إلى تجهيز للمرافق وبالتالي جرى الالتزام من قبل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس طبقا لجدول زمني مع الجانب الروسي.

وقال: "إننا في طور استكمال المتطلبات واستكمال المناقشات مع الجانب الروسي وكان التأخر بسبب ظروف جائحة كورونا التي تؤثر على جميع الدول ومختلف القطاعات".