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توقعات نمو مبيعات الأغذية في مصر بالنصف الثاني 2020

المصدر: العربية.نت
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توقعت شركة HC أن تشهد مبيعات شركات الأغذية نموا قويا خلال النصف الثاني من العام الحالي، مع تخفيف الإجراءات الاحترازية لتفشي فيروس كورونا، بالإضافة إلى بداية موسم العودة إلى المدارس والجامعات.

وأضافت الشركة أن الطلب على المواد الغذائية الرئيسية لم يتأثر بأزمة فيروس كورونا، وإنما أدى لموجة من الشراء والتخزين من قبل المستهلكين.

كما أشارت HC إلى أن نتائج أعمال غالبية شركات الصناعات الغذائية أظهرت نموا قويا للأرباح خلال النصف الأول من 2020.

وقالت نهى بركة محللة القطاع الاستهلاكي في HC للأوراق المالية "إن أبرز الأنماط الاستهلاكية للمواد الاستهلاكية مثل الألبان والأجبان شهدت ارتفاعات جيدة مقارنة مع الصناعات الخفيفة مثل العصائر والوجبات السريعة. الطلب في النصف الثاني سيتحسن بالنسبة للوجبات الخفيفة مع فتح الأنشطة الاقتصادية وزيادة الطلب عليها".

كلمات دالّة

#مصر, #شركات, #أغذية
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