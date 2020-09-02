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تحذير من رئيس دويتشه بنك حول التعافي من كورونا

المصدر: رويترز
دويتشه بنك
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حذر الرئيس التنفيذي لدويتشه بنك كريستيان زيفينج اليوم الأربعاء من أن عودة الاقتصاد إلى مستويات ما قبل الجائحة ستستغرق وقتا أطول مما هو متوقع عموما.

يأتي التوقع القاتم لأحد أبرز المصرفيين في ألمانيا في وقت تشهد فيه دول كثيرة في أوروبا وخارجها تزايد معدلات الإصابة بفيروس كورونا وفيما تواجه الحكومات صعوبة في تحديد سبل مواجهته.

وتوقع زيفينج ألا يعود الاقتصاد إلى طبيعته هذا العام ولا العام المقبل، وأن تتراوح الطاقة الإنتاجية في الكثير من القطاعات بين 70% و90% مع "تبعات خطيرة".

وقال في مؤتمر مصرفي "سيتعين على شركات كثيرة التأقلم مع هذا وأن تتمكن من أن تصبح مربحة مع إيرادات أقل على المدى الأطول".

كلمات دالّة

#دويتشه بنك, #كورونا, #الجائحة
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