كورونا يعصف بإيطاليا.. أرقام الانكماش تتضارب

قال وزير الاقتصاد الإيطالي روبرتو جوالتيري، اليوم الأربعاء، إن انكماش الناتج المحلي الإجمالي للبلاد سيتجاوز 8% بقليل، مؤكدا أن الإنتاج في الربع الثالث سيسجل "تعافيا قويا".

وذكر مكتب الإحصاءات الوطني في الأسبوع الماضي، أن الاقتصاد سجل انكماشا قياسيا 12.8% في الربع الثاني مقارنة بالربع السابق عقب هبوط 5.5% في الربع الأول. ويعصف فيروس كورونا بالاقتصاد الإيطالي.

وفي أبريل نيسان، توقعت الحكومة أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي للعام كاملا 8%. وفي وقت لاحق توقع بنك إيطاليا المركزي انكماشا 9.5%، وتوقع صندوق النقد الدولي انكماشا 12.8%.

وقال الوزير أمام لجنة برلمانية: "حين قلنا رقم سالب 8% لم نكن نعرف إلى متى ستستمر إجراءات العزل. الناتج المحلي الإجمالي سينخفض أكثر من 8% لكن ليس كثيرا".