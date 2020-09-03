قفزة بالعجز الأميركي لأعلى مستوى في 12 عاماً

ارتفع العجز التجاري الأميركي إلى أعلى مستوياته منذ 2008 في يوليو في ظل زيادة قياسية في الواردات مما يشير إلى أن التجارة قد تكون عاملاً معيقا للنمو الاقتصادي في الربع الثالث.



وقالت وزارة التجارة الأميركية اليوم الخميس إن العجز التجاري قفز 18.9% إلى 63.6 مليار دولار وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2008.



وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا اتساع العجز إلى 58 مليار دولار في يوليو.





وارتفعت الواردات بمعدل تاريخي بلغ 10.9% إلى 231.7 مليار دولار. كما ارتفعت قيمة السلع المستوردة 12.3% إلى 196.4 مليار دولار. وزادت الصادرات 8.1% إلى 168.1 مليار دولار. وزادت صادرات السلع 11.9% إلى 115.5 مليار دولار.

وساهمت فاتورة تبادل تجاري أقل في إجمالي الناتج المحلي في الأرباع الثلاثة الأخيرة. وتسببت أزمة تفشي فيروس كورونا في اضطراب شديد لتدفقات التجارة التي تشهد زيادة الآن.