صحيفة: لا تجديد لعقود غير السعوديين في هذا القطاع فوق 10 سنوات

شددت وزارة الصحة السعودية على مدیري الشؤون الصحیة في كافة المناطق والمحافظات والرؤساء التنفیذیین للتجمعات الصحیة، بعدم تجدید عقود غیر السعودیین المتجاوزین عشر سنوات إلا للكفاءات المتمیزة، على أن تكون الموافقة على التجدید وفقا للصلاحیات الممنوحة لھم من وزیر الصحة.

جاء ذلك في سیاق تعمیم حدیث لوكیل وزارة الصحة للموارد البشریة عبدالرحمن العیبان، بحسب صحيفة "الوطن".

العیبان أشار في التعميم إلى التقید بما جاء في قرار مجلس الوزراء رقم (74 بتاریخ 4 /4 / 1419ھـ)، المتضمن نصا على تحدید فترة المتعاقد غیر السعودي في جھاز الدولة، بمدة لا تزید عن عشر سنوات، تبدأ من تاریخ التعاقد معه، وفي حال وجود كفاءات متمیزة یحتاج إلى بقائھا لفترة أطول من ذلك كالوظائف الصحیة ووظائف أعضاء ھیئة التدریس في الجامعات، یتم التشاور بین الوزیر المختص ورئیس الدیوان العام للخدمة المدنیة (سابقا) للاتفاق على المدة اللازمة.

كما أشار العیبان إلى خطاب وزیر الخدمة المدنیة رقم 10722 وتاریخ 5 /3 / 1439ھـ، المتضمن تمكین وزارة الصحة من تولي مھمة تمدید عقود المتعاقدین شاغلي الوظائف الصحیة من غیر السعودیین، ومسؤولیة تنفیذ المھام والضوابط المنصوص علیھا في الأوامر السامیة، والقرارات واللوائح المتعلقة بالتعاقد مع غیر السعودي، أو تجدید التعاقد معه، وتحدید مدة بقائه بالوظیفة.

وفقا لنظام التعاقد مع غیر السعودیین بالصحة يشترط ألا تزید فترة العقد عن 10 سنوات، تحدید الكفاءات المتمیزة للتجدید معه، تنفیذ الضوابط المنصوص علیھا في التعاقد مع غیر السعودي أو التجدید معه، إعطاء صلاحیة التجدید لمدیري الشؤون الصحیة والرؤساء التنفیذیین للتجمعات الصحیة.