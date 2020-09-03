نمو اقتصاد مصر 3.5% خلال 2020

قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد اليوم الخميس إن اقتصاد البلاد نما 3.5% في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو، وذلك في تعديل بالخفض عن قراءة أولية عند 3.8% أُعلنت الشهر الماضي.



وقبل أزمة فيروس كورونا، كانت مصر تستهدف نموا عند 5.8% في السنة المالية 2019-2020.



وتدعّم الاقتصاد في السنوات الأخيرة بصعود في نشاط السياحة وتحويلات قوية من المصريين العاملين بالخارج وبدء عمل حقول غاز اكتُشفت حديثا.



لكن منذ تفشي فيروس كورونا، انهارت السياحة وهوى سعر الغاز وصارت تحويلات العاملين في الخارج مهددة بالتناقص بفعل نزول إيرادات النفط بدول الخليج العربية حيث يعمل الكثير من المصريين.



ونقل بيان لمجلس الوزراء عن السعيد قولها إن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي هبط إلى 3.8% في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو رغم أنه كان قد نما 5.6% في الفترة من يوليو إلى ديسمبر، وذلك وفقا لما قالته لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الشهر الماضي.



وقالت السعيد في شهر مايو إن مصر تتوقع نمو الاقتصاد 3.5% في السنة المالية 2020-2021 التي بدأت في يوليو، لكن ذلك قد يتباطأ إلى 2% إذا استمرت أزمة فيروس كورونا حتى نهاية العام.