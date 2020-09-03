إشارات مخيبة للآمال من أوروبا.. التعافي سيستغرق عامين

أظهر مسح اليوم الخميس، أن تعافي اقتصاد منطقة اليورو من أكبر تراجع على الإطلاق تعثر في أغسطس، إذ توقف نمو قطاع الخدمات المهيمن على التكتل بشكل شبه كامل، مما يشير إلى أن الطريق الطويل للتعافي وعر.

وفي الربع الماضي، انكمش اقتصاد التكتل 12.1%، إذ أدى فرض إجراءات العزل العام الهادفة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد إلى إغلاق الشركات وبقاء المواطنين في المنازل.

ويتوقع استطلاع أجرته رويترز الشهر الماضي، انتعاشا في الربع الجاري مع نمو بنسبة 8.1% لكنه يفيد بأن التعافي الكامل سيستغرق عامين أو أكثر.

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لكن القراءة النهائية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات، الذي يعتبر مقياسا جيدا لمتانة الاقتصاد، تشير إلى أن الاقتصاد ما زال يتعثر.

وانخفض المؤشر إلى 51.9 في الشهر الماضي من 54.9 في يوليو، قرب مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش، على الرغم من أنه أفضل قليلا من قراءة أولية عند 51.6. وتراجع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 50.5 من 54.7، لكنه جاء أفضل من القراءة الأولية عند 50.1.

وقال كريس وليامسون كبير خبراء الاقتصاد لدى آي.إتش.إس: "شركات قطاع الخدمات في أنحاء منطقة اليورو سجلت توقفا تقريبا في نمو أنشطة الأعمال في أغسطس آب، مما يغذي المخاوف من أن الانتعاش بعد إجراءات العزل العام بدأ يتبدد في ظل استمرار قيود التباعد الاجتماعي المرتبطة بكوفيد-19".

وأضاف "أحدث قراءة ما زالت تبعث بإشارات مخيبة للتوقعات بأن الانتعاش خسر قوة الدفع تقريبا".

إلى ذلك، كشفت بيانات اليوم الخميس، أن مبيعات التجزئة في منطقة اليورو خالفت توقعات بزيادتها في يوليو وتراجعت عن الشهر السابق على الرغم من رفع القيود المرتبطة بمكافحة جائحة كوفيد-19.

وتصدرت مبيعات الأحذية والملابس موجة التراجع، حيث سجلت انخفاضات في خانة العشرات.

وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات)، إن مبيعات التجزئة في 19 دولة تستخدم اليورو انخفضت 1.3% على أساس شهري وزادت 0.4% على أساس سنوي.

وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم زيادتها 1.5% على أساس شهري و3.5% على أساس سنوي.

وقال يوروستات إن مبيعات الأغذية والمشروبات والسجائر استقرت على أساس شهري وزادت 1.5% على أساس سنوي، لكن مبيعات المنتجات غير الغذائية انخفضت 2.9% على أساس شهري وسجلت ارتفاعا نسبته 0.5% فحسب على أساس سنوي.

وهوت مبيعات المنسوجات والملابس والأحذية 10.6% على أساس شهري و25.8% على أساس سنوي.

وارتفعت مبيعات محطات الغاز والبنزين بنسب في خانة العشرات على أساس شهري في مايو ويونيو لكنها سجلت زيادة 4.3% فحسب على أساس شهري في يوليو وتراجعت 10.8% على أساس سنوي على الرغم من بدء موسم العطلة.