العريان يحذر من حدث جلل في أسواق الأسهم الأميركية.. ما هو؟

بعد أن منيت وول ستريت بأكبر خسائرها اليومية في عدة أشهر، حذر الخبير الاقتصادي محمد العريان من حدوث موجة تصحيح عنيفة في أسواق الأسهم خلال الفترة المقبلة مع تغير متوقع في توجهات المستثمرين خلال الفترة المقبلة.

وقال العريان في مداخلة مع شبكة "CNBC" الأميركية إن المستثمرين حصلوا على السيولة الرخيصة من الأموال التي ضخها الفيدرالي في الأسواق وقاموا بضخها في أسواق الأسهم وهو التوجه الذي سيواجه اختبارا حاسما في الأيام المقبلة مع عودة المستثمرين للاعتماد على قراءة أساسيات السوق والتي لا تفسر ذلك الصعود القياسي في خضم أزمة كورونا.

وأضاف العريان "إنها لعبة شد الحبل التي سنشهدها في الأسواق خلال الفترة المقبلة والتي ستظهر الجينات الحقيقية للمستثمرين".

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وتزامنت تصريحات العريان مع هبوط مؤشر ناسداك بنحو 5٪ مع هبوط جماعي لأسهم التكنولوجيا في وقت سجل فيه مؤشر داوجونز خسائر بنحو 2.8٪ فيما تراجع مؤشر S&P 500 بنحو 3٪ في أسوأ هبوط يومي للأسهم الأميركية منذ عدة أسابيع.

ويرى العريان أن الأسوأ لم يأت بعد لأسواق المال إذا ما حدث تغيير في توجهات المستثمرين خلال الفترة المقبلة والنظر إلى أساسيات السوق.

وقال "قد نشهد تراجعا آخر في أسواق الأسهم بنحو 10٪ خلال الفترة المقبلة إذا بدأ الناس في التفكير حول أساسيات السوق... إذا تغيرت عقلية المستثمرين من النظر للعوامل الفنية إلى الأساسيات فإن هذا سيؤدي بكل تأكيد إلى موجة تراجع جديدة ولكن علينا أن ننتظر أولا لنرى إذا ما كانت توجهاتهم ستتغير أم لا".

وتأتي موجة التراجعات التي منيت بها بالأسهم الأميركية رغم بيانات إيجابية بشأن طلبات إعانة البطالة في أكبر اقتصاد بالعالم إذ جاءت بيانات الأسبوع الماضي أفضل من توقعات المحللين مع بلوغ عدد الطلبات نحو 881 ألف طلب فقط فيما كانت تشير التوقعات إلى نحو 950 ألف طلب في علامة على تحسن أوضاع سوق العمل الذي بدأ يتعافى بصورة جزئية من تبعات جائحة كورونا.

وقال العريان أيضا إن سوق المال في الولايات المتحدة لا يزال منفصلا ليس فقط عن الاقتصاد الأميركي ولكن أيضا مع كافة الأدوات الاستثمارية الأخرى التي تعطي صورة أوضح لما وصلت إليه الأوضاع في زمن كورونا.

واختتم "إذا ما نظر المستثمرون إلى الأساسيات سيجدون أن الأوضاع غير مستقرة وحالات الإفلاس في أوساط الشركات في ارتفاع مطرد، ورغم ذلك فإن أسواق الأسهم سجلت أفضل أداء شهري في أغسطس في سنوات كثيرة وهو أمر غير مبرر في خضم تلك الأوضاع".