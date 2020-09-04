ترمب: 1.37 مليون وظيفة جديدة والبطالة تراجعت إلى 8.4%

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن أميركا خلقت 1.37 مليون وظيفة جديدة، والبطالة تراجعت إلى 8.4% خلال أغسطس.

وأظهر تقرير وزارة العمل الأميركية الأسبوعي للوظائف الذي يحظى بمتابعة وثيقة اليوم الجمعة، أن الوظائف في القطاعات غير الزراعية زادت 1.371 مليون في الشهر الماضي بعد أن ارتفعت 1.734 مليون في يوليو.

وانخفض معدل البطالة إلى 8.4% من 10.2% في يوليو. كان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا إضافة 1.4 مليون وظيفة في أغسطس وتراجع معدل البطالة إلى 9.8%.

موضوع يهمك يتماسك النفط قرب 44 دولاراً اليوم الجمعة ويتجه صوب تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ يونيو، إذ تُضاف أرقام تشير إلى ضعف الطلب... النفط يتماسك قرب 44 دولاراً رغم مخاوف بشأن الطلب طاقة

وتعلن شركات تتراوح من قطاعات النقل إلى الصناعات التحويلية عن خفض وظائف أو الاستغناء المؤقت عن عاملين مما يفرض ضغوطا على البيت الأبيض والكونغرس لاستئناف مفاوضات متعثرة بشأن حزمة مالية أخرى.

ومن المرجح أن يقدم وضع الوظائف ذخيرة سياسية للحزبين الديمقراطي والجمهوري مع الاقتراب من الانتخابات الرئاسية التي تجرى بعد شهرين فحسب.

وبلغ نمو الوظائف ذروة عند 4.791 مليون في يونيو.