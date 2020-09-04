بدء تجارب طائرات الدرونز في سماء هذه المدينة

كشفت مجلة News IOT اليابانية عن تطوير البيئة والتكنولوجيا لتعزيز استخدام طائرات الدرون، والتي سجلت تقدمًا خلال السنوات الأخيرة في العاصمة طوكيو، حيث حددت استراتيجية النمو الحكومية خارطة الطريق بين القطاعين العام والخاص، بهدف تمكين إطلاق طائرات الدرون في المناطق المأهولة بحلول عام 2022.

وبدورها، ستدعم العاصمة طوكيو نماذج الأعمال المتعلقة بطائرات الدرون خلال عامين حتى نهاية 2021، وذلك من أجل تمكين الأعمال اللوجستية التي تعتمد على طائرات الدرون، وتسريع تنفيذ الأعمال التجارية الجديدة لمواكبة الثورة الصناعية في سماء المدينة.

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هذه الخطوة تستهدف تنفيذ "مجتمع المنصة - وتطوير مدينة طوكيو باستخدام طائرات الدرون" والذي تم اعتماده في 31 أغسطس الماضي، حيث تعاونت كل من شركة الاتصالات KDDI وشركة الخطوط الجوية اليابانية (JAL) وشركة سكك حديد شرق اليابان (JR East) وشركة أخبار الطقس Weather news. وشركة Terra Drone المتخصصة في خدمات طائرات الدرون.

وفي هذا المشروع، وبالتزامن مع التحول اللوجستي في مرحلة ما بعد كورونا، ستتم دراسة نموذج الأعمال لخدمات طائرات الدرون مثل توصيل الأدوية إلى الصيدليات والمستشفيات، وتوصيل الطعام وتأمين المرافق المجاورة للمحطات، والبدء في تطبيقها في طوكيو بحلول عام 2021، وذلك بعد التحقق من المشاكل التشغيلية والربحية من خلال التجارب المجدولة.

المناطق المستهدفة هي منطقة طوكيو الساحلية والمحطات الواقعة حول وسط المدينة، وقد بدأت فترة تنفيذ التجارب من أغسطس الماضي وحتى شهر مارس 2022.