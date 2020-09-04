%24 ارتفاع أعداد مستخدمي الإنترنت عبر المحمول في مصر

أشارت بيانات رسمية حديثة إلى ارتفاع عدد مستخدمي الإنترنت عن طريق التلفون المحمول إلى نحو 42.3 مليون مشترك بنهاية شهر مارس الماضي، مقارنة بنحو 34.1 مليون مستخدم في شهر مارس عام 2019، بزيادة بلغت 8.2 مليون مشترك، مسجلة زيادة نسبتها 24%.

وأوضحت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع عدد مستخدمي شبكة الإنترنت ليصل إلى 3.6 مليون مستخدم خلال شهر مارس الماضي، مقابل نحو 3.2 مليون مستخدم في نفس الشهر من عام 2019، بزيادة بلغت نحو 400 ألف مشترك، مسجلة زيادة بلغت نسبتها نحو 12.5%.

كما ارتفع عدد المشتركين والمستخدمين للهاتف الثابت والمحمول بشكل ملحوظ خلال شهر مارس الماضي، حيث بلغ إجمالي عدد مستخدمي الهاتف المحمول نحو 96.4 مليون مشترك، مقارنة بنحو 93.4 مليون مشترك خلال شهر مارس من عام 2019، بزيادة بلغت نحو 3 ملايين مشترك، مسجلة زيادة بلغت نسبتها نحو 3.2%.

وفق البيانات، فقد ارتفع عدد مستخدمي الهاتف الثابت إلى نحو 9.5 مليون مشترك بنهاية شهر مارس الماضي، مقابل نحو 8.1 مليون مشترك في نفس الشهر من عام 2019، بزيادة بلغت نحو 1.4 مليون مشترك، بنسبة زيادة بلغت نحو 17.28%.