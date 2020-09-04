تعثر عجلة التصنيع في ألمانيا.. آمال التعافي تتبدد

أظهرت بيانات اليوم الجمعة أن طلبيات السلع الصناعية الألمانية زادت بأقل من المتوقع عند 2.8% على أساس شهري في يوليو، مما يعرقل أكثر الآمال في أن بمقدور أكبر اقتصاد في أوروبا التعافي بقوة في الربع الثالث من صدمة فيروس كورونا.



وتأتي الزيادة مقارنة مع توقع لرويترز بارتفاع 5% وتشير إلى عودة بطيئة إلى مستويات ما قبل الأزمة. وجرى تعديل أرقام يونيو بالرفع لتظهر زيادة بنسبة 28.8% بدلاً من 27.9% في السابق.

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وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي إن الطلبيات منخفضة 8.2% مقارنة مع فبراير، قبل فرض إجراءات العزل العام الهادفة لإبطاء انتشار فيروس كورونا. وانخفضت الطلبيات المحلية 10.2% على أساس شهري في يوليو. وارتفعت الطلبيات من الخارج 14.4%.



وكانت بيانات نُشرت يوم الأربعاء أظهرت أن مبيعات التجزئة الألمانية انخفضت على غير المتوقع في يوليو، لتسحق آمالا في أن يقود إنفاق الأسر تعافيا قويا في الربع الثالث من صدمة فيروس كورونا.