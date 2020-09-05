إدارة ترمب ستضيف شركة صينية كبرى للقائمة السوداء

قال مسؤول بوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تدرس ما إذا كانت ستضيف أكبر شركة صينية لتصنيع الرقائق إلى القائمة السوداء التجارية.

يأتي ذلك في وقت تصعد فيه الولايات المتحدة حملتها على الشركات الصينية، برغم توقيع اتفاق تجاري أولي بين البلدين.

وقالت متحدثة باسم البنتاغون، إن الوزارة تعمل مع وكالات أخرى لتحديد ما إذا كانت ستتخذ الخطوة ضد المؤسسة الدولية لتصنيع أشباه الموصلات (إس.إم.أي.سي).

وسيجبر هذا التحرك الأميركي، الموردين الأميركيين على السعي للحصول على رخصة خاصة قبل الشحن للشركة.