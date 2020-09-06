تصريح "مفاجئ" لزعيم حزب حول اقتصاد إيطاليا.. ماذا قال؟

المصدر: تشيرنوبيو - أ ف ب

اعتبر زعيم حزب الرابطة اليميني المتطرف ماتيو سالفيني، الأحد، أن إيطاليا مهددة "بالموت من شدة الجمود" بسبب عدم قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات.

وقال سالفيني، خلال منتدى اقتصادي وسياسي في تشيرنوبيو، "هذا البلد مهدد بالموت بسبب عدم اتخاذ قرارات".

وأضاف أنه منذ عام، "تم تعليق كل شيء ويختلفون على كل شيء"، ما أدى إلى "مشكلة كبيرة تتمثل في عدم الاختيار"، سواء تعلق ذلك بالقضاء أو شركة الطيران أليتاليا أو إصلاح التقاعد، وذلك في إشارة إلى الحكومة الحالية التي شكلتها حركة "خمس نجوم" مع الحزب الديموقراطي (يسار الوسط).

وأورد سالفيني "نحن مهددون بالموت بسبب التراخي والخلافات والشكوك"، معربا عن أمله أن "تعاود إيطاليا اتخاذ القرار من جديد".

وأكد أن الرابطة تريد "إعادة اليقين والمستقبل لهذا البلد"، فيما تجرى الانتخابات في سبع مناطق إيطالية في 20 و21 أيلول/سبتمبر.

وأضاف زعيم الرابطة "نريد تحويل إيطاليا دولة أكثر حداثة وكفاءة، على أساس الجدارة والقدرة التنافسية".

وخلافا للبلدان الأخرى، لم تستبعد روما شركة هواوي الصينية المصنعة للمعدات والتي تتهمها واشنطن بالتجسس لحساب بكين، من تطوير شبكة الجيل الخامس، بعدما دافع وزير التنمية الاقتصادية ستيفانو باتوانيلي من حزب "خمس نجوم" عن أسعارها المخفضة.

وردا على ذلك، اعتبر سالفيني "أن كل يورو من الاستثمار الصيني في البنية التحتية الحساسة يجب درسه بعناية وحتى منعه في بعض الحالات".