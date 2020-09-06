"المواد البشرية" السعودية: مؤشرات إيجابية بمعدلات التوطين في الربع الأول

قال مصدر مسؤول في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إن نتائج الربع الأول من عام 2020 أظهرت مؤشراً إيجابياً لما تقوم به الدولة في رفع معدلات التوطين.

وأضاف المصدر أن الوزارة تسعى لتهيئة الخريجين الجدد للانضمام لسوق العمل، إضافة إلى توفير فرص عمل مناسبة لمن أمضوا فترة في البحث عن عمل، بحسب صحيفة "الجزيرة" السعودية.

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وكشف عن ارتفاع مؤشر مشاركة المرأة اقتصادياً في سوق العمل بنسبة 25.9%، وارتفاع مؤشر حصتها في سوق العمل (من القوى العاملة) إلى 27.5%، وبالمقابل انخفاض نسبة البطالة بين الإناث.

وحول الاستثناءات وتعاطي شركات القطاع الخاص مع أبناء وبنات المواطنات السعوديات في سوق العمل السعودي وامتناع البعض عن توظيفهم.. أكد قائلاً: إنهم يعاملون معاملة السعودي تمامًا عند احتساب نسب التوطين، وهذا يُعد محفزاً للمنشآت لتوظيفهم.

وعن استثناءات أزواج المواطنات السعوديات، قال المصدر: بحسب النظام فإنه يسمح لزوج المواطنة، وزوجة المواطن بالعمل في جميع الأنشطة والمهن، ما عدا المقصورة على السعوديين والسعوديات.