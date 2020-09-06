العراق.. موازنة 2020 أحيلت إلى الحكومة للمصادقة عليها

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، اليوم الأحد، تسلمها الموازنة الخاصة لما تبقى من سنة 2020.

وقال المتحدث باسم الأمانة العامة حيدر مجيد لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء تسلمت من وزارة المالية، رسميا، الموازنة الخاصة لما تبقى من سنة 2020".

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وأضاف، أنه "بعد تدقيقها من قبل الدائرة القانونية، سيتم عرضها على جلسات مجلس الوزراء القادمة لغرض مناقشتها وإقرارها، ومن ثم إحالتها إلى مجلس النواب".

وأحالت وزارة التخطيط موازنة 2020 إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها، ومن ثم إحالتها لمجلس النواب لإقرارها ليتسنى إقرار قانون الاقتراض بهدف إطلاق مستحقات الموظفين والمواطنين للأشهر المتبقية من العام الحالي، مؤكدة العمل مع الجهات ذات العلاقة لإعداد موازنة 2021.