وزير فرنسي: هناك حاجة ملحة للتوصل إلى اتفاق بشأن بريكست

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، اليوم الأحد، إن ثمة حاجة ملحة للتوصل إلى اتفاق بشأن محادثات التجارة الخاصة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، وألقى باللوم في الجمود على موقف لندن.

وقال لو دريان لراديو فرانس إنتر: "البريطانيون لا يستوعبون فيما يبدو أنه إذا أراد المرء التفاوض على اتفاق جيد، فيجب عليه أن يتحدث عن جميع القضايا".

وأضاف "الأمور لا تسير على ما يرام، ولم يتبق سوى شهرين، إنه أمر ملح. بدأ العد التنازلي. نفضل التوصل إلى اتفاق لكننا بحاجة لمناقشة الحزمة بأكملها لتجنب عدم التوصل إلى اتفاق".

وغادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي رسميا في 31 يناير/كانون الثاني، لكنها في مرحلة انتقالية لا تزال تطبق فيها قواعد الاتحاد الأوروبي حتى 31 ديسمبر/كانون الأول، وبعد ذلك يدخل نظام التجارة الجديد حيز التنفيذ أو تطبق قواعد منظمة التجارة العالمية.