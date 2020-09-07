إيفو: المصانع الألمانية تعود لطبيعتها بالأشهر المقبلة

أظهر مسح لمعهد إيفو اليوم الاثنين، أن الشركات الصناعية في ألمانيا، التي تضررت من التراجع الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا، تتوقع ‭‭‬أ‭‬‬ن يزيد الإنتاج على نحو طفيف في الأشهر المقبلة.

وقال كلاوس فولرابه المشرف على مسوح إيفو: "القطاع الصناعي محرك الاقتصاد الألماني، يعود لمساره بشكل تدريجي".

وارتفع مؤشر إيفو إلى 15.4 نقطة في أغسطس آب من 14.3 نقطة في يوليو تموز.

ولأول مرة فيما يزيد عن عام، تتوقع شركات هندسية نمو الإنتاج ومازالت شركات صناعة السيارات تتوقع نموا ولكن ليس بالقدر ذاته من التفاؤل كما كان الحال في الشهر الماضي.