إسرائيل تتوقع تبادلاً تجارياً مع الإمارات بقيمة 4 مليارات دولار سنوياً

قال وزير إسرائيلي، اليوم الاثنين، إنه يتوقع أن يبلغ حجم التجارة بين إسرائيل والإمارات أربعة مليارات دولار سنويا.

وأعلنت الإمارات في أغسطس/آب عن تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل في اتفاق بوساطة أميركية.

ومنذ ذلك الحين، أعلنت الإمارات إلغاء المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل. وقال مسؤولون من البلدين إنهم يدرسون التعاون في مجالات الدفاع والطاقة والطب والسياحة والتكنولوجيا والاستثمار المالي.

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ووقعت عدد من الشركات الإسرائيلية والإماراتية اتفاقات منذ الإعلان عن تطبيع العلاقات.

وقال إيلي كوهين وزير المخابرات الإسرائيلي لإذاعة ريشت بيت الإسرائيلية: "في غضون ثلاثة إلى خمسة أعوام سيصل حجم التجارة بين إسرائيل والإمارات إلى أربعة مليارات دولار".

وقال متحدث باسم كوهين، وهو وزير اقتصاد سابق، إن الرقم الذي ذكره للتجارة السنوية ويشمل التجارة في معدات الدفاع.

وقالت الناقلة الإسرائيلية يسرائير أمس، إنها حجزت أماكن لرحلات تجارية من تل أبيب للإمارات استعدادا لرحلات سياحية محتملة.

ويسافر رئيسا أكبر بنكين في إسرائيل للإمارات الشهر الجاري في أول زيارات من نوعها منذ اتفاق البلدين على تطبيع العلاقات.