الإمارات تحقق فائضاً في الميزانية 2.65 مليار دولار بالربع الثاني

سجلت الميزانية الاتحادية في الإمارات فائضا بقيمة 9.75 مليار درهم (2.65 مليار دولار) في الربع الثاني من هذا العام، مقارنة بفائض في الربع الأول بلغ 1.8 مليار درهم.

وأشارت البيانات التي نشرتها وكالة أنباء الإمارات إلى أن إجمالي مصروفات الحكومة الاتحادية الإماراتية بلغ 24.997 مليار درهم في الربع الثاني من هذا العام.

فيما بلغ إجمالي الإيرادات 34.744 مليار درهم.

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وكانت مجموعة "ميتسوبيشي يو.إف.جي" المالية اليابانية، قد توقعت في وقت سابق، أن ينكمش اقتصاد دبي بنسبة 5.2% هذا العام بسبب تأثير جائحة فيروس كورونا، لكن مركز التجارة والسياحة في الشرق الأوسط ربما يشهد انتعاشا في النمو ليسجل 4.3% في العام المقبل.

وأضاف البنك في تقرير أنه في حين أن القطاعات الاقتصادية الحيوية في الإمارة تعرضت لضربة شديدة جراء الأزمة الصحية العالمية، فإن المؤشرات تنبئ بعودة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته.

وارتفع مؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات المعدّل في ضوء العوامل الموسمية إلى 51.7 في يوليو تموز من 50.0 في يونيو حزيران، وهي أعلى قراءة منذ ديسمبر كانون الأول من العام الماضي، مما يشير إلى تحسن أوضاع الشركات.

وقال إحسان خومان، رئيس أبحاث واستراتيجيات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى البنك "كانت دبي أكثر انكشافا على أزمة فيروس كورونا من الاقتصادات الإقليمية الأخرى إذ أن أكثر من ثلث اقتصادها - تجارة الجملة والتجزئة والنقل والترفيه والضيافة - عرضة بشكل واضح لإجراءات التباعد الجسدي وقيود السفر".

لكنه أضاف أن الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة حمتها من الأزمة، وأن اقتصاد دبي المتنوع جعلها تستعيد عافيتها بسرعة.

وقال "نتوقع أن ينكمش اقتصاد دبي بنسبة 5.2% في 2020، لكن انتعاش العام المقبل سيكون قويا عند 4.3% مع تعافي الطلب الخارجي وجذب معرض دبي إكسبو المؤجل أعدادا كبيرة من السياح على الأرجح".