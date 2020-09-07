الصين.. احتياطيات النقد الأجنبي ترتفع بـ10.2 مليار دولار

ارتفعت احتياطيات الصين من النقد الأجنبي بأقل من المتوقع في أغسطس آب مع استمرار ضعف الدولار الأميركي ومكاسب كبيرة لليوان الصيني، وسط تعاف مطرد لثاني أكبر اقتصاد في العالم.



وأظهرت بيانات من البنك المركزي الصيني، اليوم الاثنين، أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، وهي الأكبر في العالم، ارتفعت بمقدار 10.2 مليار دولار في أغسطس آب لتصل إلى 3.165 تريليون دولار.



وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن تقفز احتياطيات البلاد بمقدار 21.61 مليار دلار.



وارتفع اليوان حوالي 1.8% مقابل الدولار في أغسطس آب، وواصل الصعود في مطلع سبتمبر أيلول، بينما تراجع الدولار نحو 1.3% أمام سلة من العملات الرئيسية الأخرى.



وأشارت البيانات إلى أن حجم احتياطيات الصين من الذهب بلغ 62.64 مليون أونصة في نهاية أغسطس آب بلا تغير عن نهاية يوليو تموز، بينما تراجعت قيمتها إلى 122.62 مليار دولار من 123.09 مليار دولار.