مصر.. ارتفاع استثمارات الأجانب إلى 10% من أذون الخزانة

كشف محافظ البنك المركزي طارق عامر أن سوق الأوراق المالية الحكومية اجتذبت تدفقات من المستثمرين الأجانب خلال شهري يونيو ويوليو، تقدر بنحو 10% من حجم عطاءات أذون الخزانة.

كما أشار "عامر" إلى ارتفاع الجنيه بنسبة 0.6% مقابل الدولار منذ بداية العام الحالي وحتى منتصف أغسطس الماضي، مشيرا إلى أن الجنيه سجل أقل معدل انخفاض بين عملات الأسواق الناشئة منذ بداية أزمة كورونا بنسبة 2.3%.

موضوع يهمك قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد اليوم الخميس إن اقتصاد البلاد نما 3.5% في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو،... نمو اقتصاد مصر 3.5% خلال 2020 اقتصاد

وأكد محافظ المركزي استمرار احتواء الضغوط التضخمية، متوقعا أن يسجل معدل التضخم 6.2% خلال الربع الأخير من العام الحالي.

بدورها، كانت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد قد قالت، الخميس الماضي، إن اقتصاد البلاد نما 3.5% في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو، وذلك في تعديل بالخفض عن قراءة أولية عند 3.8% أُعلنت الشهر الماضي.



وقبل أزمة فيروس كورونا، كانت مصر تستهدف نموا عند 5.8% في السنة المالية 2019-2020.



وتدعّم الاقتصاد في السنوات الأخيرة بصعود في نشاط السياحة وتحويلات قوية من المصريين العاملين بالخارج وبدء عمل حقول غاز اكتُشفت حديثا.