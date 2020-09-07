ترمب: حققنا رقما قياسيا بخلق 10.6 مليون وظيفة بـ4 أشهر

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن تحقيق رقم قياسي بخلق 10.6 مليون وظيفة في 4 أشهر.

وأظهر تقرير وزارة العمل الأميركية الأسبوعي للوظائف الذي يحظى بمتابعة وثيقة، الجمعة، أن الوظائف في القطاعات غير الزراعية زادت 1.371 مليون في الشهر الماضي بعد أن ارتفعت 1.734 مليون في يوليو.

موضوع يهمك في حدث محرج للمذيعة راشيل مادو والتي تشن حربا إعلامية كبيرة على الرئيس الأميركي دونالد ترمب منذ سنوات، أعلنت ليلة... مذيعة "معارضة لترمب" تتوقع تراجع الوظائف وتتفاجأ بـ5 ملايين أميركا

وانخفض معدل البطالة إلى 8.4% من 10.2% في يوليو. كان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا إضافة 1.4 مليون وظيفة في أغسطس وتراجع معدل البطالة إلى 9.8%.

وتعلن شركات تتراوح من قطاعات النقل إلى الصناعات التحويلية عن خفض وظائف أو الاستغناء المؤقت عن عاملين مما يفرض ضغوطا على البيت الأبيض والكونغرس لاستئناف مفاوضات متعثرة بشأن حزمة مالية أخرى.

ومن المرجح أن يقدم وضع الوظائف ذخيرة سياسية للحزبين الديمقراطي والجمهوري مع الاقتراب من الانتخابات الرئاسية التي تجرى بعد شهرين فحسب.

وبلغ نمو الوظائف ذروة عند 4.791 مليون في يونيو.