رقم ضخم تسجله صادرات مصر غير البترولية في 7 أشهر

كشفت بيانات رسمية حديثة، أن حجم الصادرات المصرية غير البترولية بلغ خلال الـ 7 أشهر الأولى من العام الحالي، نحو 14.26 مليار دولار.

وأوضحت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في مصر، أن صادرات مصر خلال شهر يوليو الماضي تراجعت بنحو 3.9% لتبلغ 1.941 مليار دولار، مقابل نحو 2.021 مليار دولار في يوليو 2019.

وأشارت البيانات إلى أن صادرات مجموعة دول جامعة الدول العربية خلال شهر يوليو الماضي بلغت نحو 792 مليون دولار، يليها المجموعة الدولية لدول الاتحاد الأوروبي بقيمة 433 مليون دولار، ثم مجموعة دول آسيا بدون الدول العربية بقيمة 279 مليون دولار، يليها باقي دول العالم بقيمة 195 مليون دولار، ثم الولايات المتحدة الأميركية بقيمة 148 مليون دولار، يتبعها مجموعة دول إفريقيا باستثناء الدول العربية، بقيمة 130 مليون دولار.

ولفتت الهيئة إلى ارتفاع صادرات 4 مجالس تصديرية على رأسها المجلس التصديرى لمواد البناء ليبلغ 547 مليون دولار في يوليو الماضي مقارنة بنحو 494 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي، ثم جاء "المجلس التصديري للأثاث" بقيمة 26 مليون دولار خلال يوليو الماضي مقارنة بنحو 24 مليون دولار في يوليو من العام 2019.

وبلغت صادرات أهم 20 سلعة صناعية غير بترولية خلال يوليو الماضي، نحو 1.018 مليار دولار تصدرها الذهب، ثم زيوت النفط، والأسمدة الأزوتية، وشاشات العرض، ثم الأسلاك والكابلات المعزولة، والملابس الجاهزة، والقمصان، وانبوليميرات البروبيلين.

وتضمنت القائمة مخاليط المواد العطرية، ثم وبوليميرات الإيثلين، ثم الأثاث، والمنتجات المسطحة المرققة بالاسطوانات 600 مم، والفوسفات، وأحجار البناء، ثم البولي اسيتالات، والأدوية، وبوليميرات الكلوريد ثم الألواح وصفائح وأغشية الأفلام، والألمنيوم، ومحضرات الغسيل.

وفيما يتعلق بأهم 20 سلعة غذائية من صادرات مصر غير البترولية خلال يوليو الماضي، أوضحت البيانات أنها بلغت نحو 222 مليون دولار تصدرها العنب الطازج والمجفف، ثم زيت فول الصويا، والجبن، والخضر المجمدة، ثم البقول القرنية اليابسة، والفواكه المجمدة.

كما تضمنت القائمة النباتات وأجزاؤها، ثم الخضر المحضرة أو المحفوظة، ثم العجائن الغذائية، والشيكولاتة، ثم بقايا صناعة النشا، والمحضرات الغذائية، والدقيق، والتبغ، ثم البذور، وسكر القصب، ومنتجات المخابز، ثم عصير الفواكه، والحمضيات الطازجة والمجففة، والخضر المجففة.