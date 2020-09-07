نمو الصادرات الصينية بأعلى وتيرة منذ عام ونصف في أغسطس

سجلت الصادرات الصينية نمواً بأعلى وتيرة منذ عام ونصف في أغسطس، مع إعادة الفتح التدريجي للاقتصادات العالمية.

وارتفعت الصادرات للشهر الثالث على التوالي لتسجل نمواً بـ9.5% ولتفوق التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع نسبته 7%.

كما سجل الميزان التجاري فائضا بلغ 59 مليار دولار، مقابل التوقعات بأن يسجل 50 مليار دولار.

من جهة أخرى، تراجعت الواردات بـ2% الشهر الماضي مقابل التوقعات بانخفاض بعشر النقطة المئوية.

وأشار محللون إلى أن ضعف الواردات يعود إلى استمرار ضعف الطلب الداخلي، بالإضافة إلى القيود الأميركية على تصدير التكنولوجيا إلى الصين.