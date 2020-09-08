ارتفاع معدل البطالة بالأردن إلى 23% في الربع الثاني

قال الأردن اليوم الثلاثاء إن معدل البطالة بلغ في الربع الثاني من العام الحالي 23%، مرتفعا من 19.3%، في الربع السابق.

وبالمقارنة، كان معدل البطالة للربع الثاني من 2019 يبلغ 19.2%، بحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية.

ويشكك اقتصاديون بالأرقام الرسمية لمعدل البطالة ويقولون إنها غير واقعية.

ويشكل خلق الوظائف للشباب مصدر قلق للحكومة الأردنية بهدف تحفيز النمو.

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وبينت النتائج أن معدل البطالة كان مرتفعاً بين حملة الشهادات الجامعية (الأفراد المتعطلون ممن يحملون مؤهل بكالوريوس فأعلى مقسوماً على قوة العمل لنفس المؤهل العلمي)، حيث بلغ 26.6% مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى.

وأشارت النتائج إلى أن 51.6% من إجمالي المتعطلين هم من حملة الشهادة الثانوية فأعلى، وأن 48.4% من إجمالي المتعطلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي.

وتباينت نسبة المتعطلين حسب المستوى التعليمي والجنس، حيث بلغت نسبة المتعطلين الذكور من حملة البكالوريوس فأعلى 26.0% مقابل 78.2% للإناث، بحسب صحيفة "الغد" الأردنية.

كما سُجل أعلى معدل للبطالة في الفئتين العمريتين 15-19 سنة 20-24 سنة، حيث بلغ المعدل 57.7% و42.2% لكل منهما على التوالي.

أما على مستوى المحافظات فقد سُجل أعلى معدل للبطالة في محافظة العاصمة، بنسبة بلغت 25.8%، وأدنى معدل للبطالة في محافظة الكرك بنسبة بلغت 14.7.

وبلغت نسبة المشتغلين 26.3% من مجموع السكان 15 سنة فأكثر، وتركز 58.6% من المشتغلين الذكور في الفئة العمرية 20-39 سنة، في حين بلغت النسبة للإناث 60.1%.

وأظهرت النتائج أن نصف المشتغلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي و9.1% ثانوي و40.7% أعلى من الثانوي.

كما أظهرت النتائج أن غالبية المشتغلين 84.6% هم مستخدمين بأجر (82.1% للذكور مقابل 95.2% للإناث).

وبينت النتائج تفاوتاً واضحاً في توزيع قوة العمل حسب المستوى التعليمي والجنس، حيث أن 59.3% من مجموع قوة العمل الذكور كانت مستوياتهم التعليمية دون الثانوية مقابل 12.7% للإناث.

كما أشارت النتائج إلى أن 68.7% من مجموع قوة العمل من الإناث كان مستواهنّ التعليمي بكالوريوس فأعلى مقارنة مع 24.9% بين الذكور.