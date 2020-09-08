وثيقة: البحرين تعين بنوكا لثاني إصدار سندات في 2020

أظهرت وثيقة صادرة عن أحد البنوك اليوم الثلاثاء أن البحرين عينت بنوكا لترتيب إصدار صكوك وسندات مقومة بالدولار من عدة شرائح سيكون الثاني للبلاد هذا العام.

حصلت البحرين على حزمة إنقاذ مالي في عام 2018 بعشرة مليارات دولار من جيرانها لتفادي أزمة ائتمانية. وجمعت المملكة ملياري دولار في مايو/أيار لتقوية أوضاعها المالية التي عصف بها تراجع أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا.

وقال رافاييل بيرتوني رئيس أسواق الدين في مؤسسة الخليج للاستثمار في إشارة لدول مجلس التعاون الخليجي الست "الشهية للعائد كبيرة في الوقت الحالي لذا اعتقد أن الطلب سيكون مرتفعا بالنسبة للبحرين، إذ يُنظر إليها كدولة ذات تصنيف أقل مدعومة من بقية دول المجلس التعاون الخليجي".

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وقالت الوثيقة التي أصدرها أحد البنوك التي تتولى ترتيب الصفقة إن البحرين عينت بنك إيه.بي.سي (المؤسسة العربية المصرفية) وسيتي وبنك الخليج الدولي واتش.اس.بي.سي وبنك البحرين الوطني وستاندرد تشارترد لترتيب اتصالات مع مستثمرين اليوم الثلاثاء.

وتخطط البحرين لإصدار صكوك لأجل سبع سنوات وكذلك سندات تقليدية لأجل 12 عاما أو لأجل 30 سنة، وفقا لظروف السوق.

والبحرين حاصلة‭‭‭‭ ‬‬‬‬على تصنيف‭ B+ ‬‬‬‬من ستاندرد اند بورز وفيتش.

وقال دوج بيتكون رئيس استراتيجيات الائتمان في بنك رسملة "لن تكون هناك صعوبة في بيع الصكوك الأقصر أجلا لمستثمرين في المنطقة. سيحدد المستثمرون الدوليون تسعير السندات لأجل 12 عاما وربما 30 عاما".

وحسب عرض تقديمي للمستثمرين اطلعت عليه رويترز، بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للبحرين 114.9%، في نهاية يونيو/حزيران من بينها 23.141 مليار دولار دين حكومي خارجي و14.355 مليار دولار إجمالي الدين المحلي.

وبلغت الاحتياطيات الأجنبية وتشمل الذهب 1.87 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران ويُقدر أنها تغطي التزامات الواردات السلعية لمدة 1.3 شهر.

كما أظهرت الوثيقة أن البحرين عدلت العجز الكلي للميزانية لعام 2020 إلى 2.184 مليار دولار أو ما يعادل 6.6 من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع تقديرات سابقة عند 1.598 مليار دولار أو أربعة بالمئة. وتتوقع المملكة عجزا أوليا عند 0.9 بالمئة مقارنة بتقديرات سابقة بفائض 0.8%.

ولم ترد وزارة المالية على طلب التعقيب.

وتوقع خبير في الدخل الثابت أن تُسعر الصكوك بعائد حوالي 4.5%، والسندات لأجل 12 عاما بحوالي 5.5 %، مضيفا أن ثمة توقعات بين المستثمرين بحصول البحرين ستحصل على مساعدات إضافية من جيرانها في الخليج قريبا إذا لزم الأمر.

وقال "ربما يتم تسعير السندات لأجل 30 عاما عند حوالي 6.25 %، وهو أمر جيد لأن البحرين أصدرت صكوكا لأجل أربع سنوات في مايو/أيار من هذا العام عند ذلك المستوى".