روبوت يقوم بالتسوق بدلاً منك في هذه المدينة العربية

أطلقت كارفور، التي تديرها شركة "ماجد الفطيم" في الإمارات، تكنولوجيا مبتكرة جديدة، هي الأولى من نوعها في المنطقة، إذ أصبح بإمكان زوار "أفينيو البوابة" في مركز دبي المالي العالمي الاستفادة من عروض كارفور التنافسية، والاستمتاع بتجربة تسوق مرنة من خلال خدمة "استلمها بنفسك" الآلية، والتي ستوفر استلام الطلبات المجراة عبر الإنترنت، من خلال روبوت مخصص لذلك، ما يوفر بديلاً مريحاً لانتظار توصيل هذه الطلبات.

وأصبح بإمكان عملاء كارفور في مركز دبي المالي العالمي إجراء طلباتهم عبر الإنترنت، من خلال تطبيق كارفور أو الموقع الإلكتروني، واختيار استلامها من خلال خدمة "استلمها بنفسك" الآلية الجديدة. وبمجرد إجراء الطلب، يتلقى العميل رمز استجابة سريعة (QR)، لاستلام طلبه من روبوت "كارفور"، الموجود في مواقف السيارات الخاصة بمركز "أفينيو البوابة"، وفقا لما نقلته صحيفة "الخليج".

وقال هاني ويس، الرئيس التنفيذي لشركة "ماجد الفطيم للتجزئة": "نحن سعداء للغاية لإثراء ما نقدمه من خدمات ومنتجات عالية الجودة في مجمّع مركز دبي المالي العالمي، ولتوفير ابتكارٍ جديدٍ يتلاءم مع نمط الحياة السريع في أحد أهم مراكز الأعمال في دبي".

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من جهته قال صالح العقربي، الرئيس التنفيذي لإدارة العقارات في مركز دبي المالي العالمي: "فخورون بانضمام إحدى أبرز وأشهر العلامات التجارية في دبي إلى أفينيو البوابة، ويسعدنا اختيار المركز لتقديم هذه التكنولوجيا الجديدة، والتي ستحقق الكثير من الراحة لسكان وزوار المركز المالي".

وتم تجهيز مساحة خاصة في مواقف السيارات، لخدمة "استلمها بنفسك" الآلية الجديدة، ومن شأنها أن تتيح للعملاء مجالاً لركن سياراتهم بسهولة عند استلام طلباتهم. وتتميز هذه الخدمة الآلية بأنها مبردة لحفظ المنتجات من التلف، وخالية من التلامس، وتلبي مئات الطلبات يومياً، على مدار الساعة.