"أبوظبي للاستثمار" يعين أستاذاً بجامعة كورنيل رئيساً عالمياً للأبحاث

أعلن جهاز أبوظبي للاستثمار، أكبر صندوق للثروة السيادية في الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، تعيين الأستاذ في جامعة كورنيل ماركوس لوبيز دي برادو رئيسا عالميا للأبحاث والتطوير الكمي.

وقال الجهاز في بيان: "سينضم لوبيز دي برادو إلى وحدة تم إنشاؤها مؤخرا كجزء من دائرة الاستراتيجية والتخطيط والتي أُسندت إليها مهمة تطبيق منظومة عمل استثماري معتمدة على منهج البحث العلمي".

موضوع يهمك يسعى جهاز أبوظبي للاستثمار "ADIA"، إلى بيع حصص في صناديق استثمار مباشر تقدر بنحو ملياري دولار، وفقا لما نقلته وكالة... "أبوظبي للاستثمار" يسعى لبيع حصص في صناديق استثمار بملياري دولار اقتصاد





وأضاف البيان أن خبرة دي برادو تمتد "لأكثر من 21 عاما، شغل خلالها عدة مناصب في مجالات استثمارية وأكاديمية وبحثية. تولى مؤخرا منصب بروفيسور في مجال تعلم الآلة في كلية الهندسة بجامعة كورنيل".

ويركز جهاز أبوظبي للاستثمار ومبادلة، أكبر صندوقين للثروة السيادية في الإمارات، على التكنولوجيا بشكل كبير.



واستحوذ جهاز أبوظبي للاستثمار، الذي تأسس في عام 1976 ويدير أصولا تبلغ قيمتها حوالي 700 مليار دولار، في الآونة الأخيرة على حصة أقلية في الوحدة الرقمية جيو بلاتفورمز التابعة لمجموعة ريلاينس إندستريز.