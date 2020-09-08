تحسن في التقييمات.. اقتصاد روسيا قد ينكمش بأقل من 4%

قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، اليوم الثلاثاء، إن اقتصاد روسيا قد ينكمش بأقل من 4% في 2020، في تحسن عن تقييمات سابقة ومؤشر إيجابي لاقتصاد متضرر من انخفاض أسعار النفط وجائحة كوفيد-19.



وخلال حديثه في منتدى مالي في موسكو، إلى جانب محافظة البنك المركزي إلفيرا نابيولينا، حذر سيلوانوف من الإفراط في الاقتراض من أجل تمويل التعافي الاقتصاد الروسي.



وقال سيلوانوف إن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ستبلغ حوالي 20% في 2021، وينبغي ألا تزيد أكثر من ذلك.

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وتابع سيلوانوف "يعتمد حجم الديون التي نقترضها هذا العام على ما إذا كان المستثمرون الأجانب يثقون بنا، إلى جانب عوامل أخرى.



"إذا لم يكن لدينا أكبر عدد ممكن من المستثمرين الأجانب، لن نقترض كثيرا. بالتالي، نحتاج إلى تقييم هذه الثقة".



وبينما كان يتحدث قبيل اجتماع البنك المركزي لتحديد سعر الفائدة في 18 سبتمبر أيلول، قال سيلوانوف إن أسعار الفائدة المنخفضة ستساعد على إنعاش النمو الاقتصادي.



كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم الشهر الماضي، قبل الانخفاض السريع في قيمة الروبل، قد توقعوا انكماشا اقتصاديا 4.7% في 2020، وقالوا إن انحسار مخاطر التضخم قد يفسح المجال أمام روسيا لخفض أسعار الفائدة للمرة الخامسة هذا العام.