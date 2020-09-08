مورغان ستانلي: الاقتصاد العالمي يعود لما قبل كورونا منتصف 2021 

قال اقتصاديون في مورغان ستانلي، إن من المرجح أن يتعافى الاقتصاد العالمي لمستويات ما قبل الجائحة في وقت مبكر من العام المقبل قبل ثلاثة أشهر تقريبا من التوقعات السابقة.

وأضافوا في مذكرة للعملاء: "تشير الدلائل إلى أن معادلة الفيروس/الاقتصاد تغيرت بشدة مقارنة بالأيام الأولى للتفشي"، وذكروا أن التعافي مستمر في اكتساب قوة دفع مع تحسن تعامل الدول مع الفيروس.

موضوع يهمك أجرت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تعديلا صعوديا طفيفا لتوقعاتها للناتج المحلي الإجمالي العالمي للعام الحالي وسط تحسن... "فيتش": تعافي النشاط الاقتصادي العالمي أسرع من المتوقع اقتصاد

وتابع الاقتصاديون أن الاقتصاد الأميركي قد يبلغ مستويات ما قبل كوفيد-19 في الربع الثاني من العام المقبل، بينما تعود الأسواق المتقدمة ككل لهذه المستويات في الربع الثالث من العام المقبل.

وتابعوا أنه بالتضافر مع مستويات غير مسبوقة للدعم المالي والنقدي وتعثر محتمل للتجارة، من المرجح أن يصاحب التعافي المتوقع معدلات تضخم أعلى.