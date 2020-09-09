أميركا تتجه لحظر واردات القطن والطماطم من "شينغيانغ"

قال مسؤولون بهيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية لرويترز إن الولايات المتحدة تعتزم حظر واردات منتجات القطن والطماطم من إقليم شينغيانغ Xinjiang بغرب الصين بسبب انتهاكات مرتبطة بالعمالة القسرية.

ومن المتوقع أن يصدر إعلان رسمي في وقت لاحق خلال الأسبوع الحالي عن الإجراءات التي ستنال هذه الأنواع من صادرات السلع الأساسية إلى جانب خمسة إجراءات لحظر واردات أخرى، وذلك في خطوة غير مسبوقة ستثير على الأرجح توترا بين أكبر اقتصادين في العالم.

يذكر أنه بإمكان هيئة الجمارك الأميركية احتجاز شحنات بناء على الاشتباه في ارتباطها بعمالة قسرية بموجب قوانين أميركية قائمة منذ أمد طويل , تهدف لمحاربة الإتجار بالبشر وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان.

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إلى ذلك، أظهرت البيانات الرسمية تباطؤ وتيرة انخفاض الأسعار التي تبيع بها المصانع البضائع لتجار الجملة، وارتفاع أسعار المستهلكين، ما يعكس استمرار تعافي الاقتصاد الصيني.

حيث تراجعت أسعار المنتجين بـ2% على أساس سنوي في أغسطس، وهي أدنى وتيرة تراجع منذ خمسة أشهر. بينما ارتفعت الأسعار 0.3% مقارنة مع شهر يوليو. كذلك ارتفع تضخم أسعار المستهلكين 2.4% في أغسطس، بالتماشي مع توقعات المحللين.