ألمانيا تخسر 36 مليار يورو سنوياً من إيرادات الضرائب

قالت صحيفة "هاندلسبلات" إن إيرادات الضرائب في ألمانيا في الأعوام الخمسة القادمة ستكون أقل بمقدار 36 مليار يورو (42.47 مليار دولار) عن التقديرات السابقة في مايو، فيما يرجع بشكل رئيسي إلى تعديلات ضريبية تهدف لمساعدة أكبر اقتصاد في أوروبا على اجتياز أزمة فيروس كورونا.

ومشيرة إلى حسابات مبدئية للتقديرات المؤقتة للضرائب التي سيعلنها وزير المالية أولاف شولتس يوم الخميس، قالت الصحيفة المتخصصة في الشؤون الاقتصادية، إن الحكومة ستحصل العام القادم على إيرادات أقل بحوالي عشرة مليارات يورو عن التقديرات السابقة.

لكن الصحيفة نقلت عن مصدر حكومي قوله إنه بعد عام 2022 ستبدأ الأمور بالتحسن.

موضوع يهمك أظهرت وثيقة صادرة عن أحد البنوك اليوم الثلاثاء أن البحرين عينت بنوكا لترتيب إصدار صكوك وسندات مقومة بالدولار من عدة... وثيقة: البحرين تعين بنوكا لثاني إصدار سندات في 2020 اقتصاد

وقالت إن السبب الرئيسي لانخفاض الإيرادات حتى نهاية 2024 هو تغييرات أُدخلت على ضرائب وعلاوات مثل علاوة انجاب الاطفال التي ستزيد العام القادم. وخفضت الحكومة أيضا ضريبة المبيعات.

وبينما تواجه ألمانيا أعمق ركود منذ الحرب العالمية الثانية، يعمل شولتس على ميزانية للعام القادم. وأبلغ الوزير رويترز هذا الأسبوع أن هناك حاجة إلى المزيد من الدين لدعم تعافي الاقتصاد.