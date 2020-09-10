ارتفاع مبيعات السيارات في الصين 11.6% في أغسطس

ارتفعت مبيعات السيارات في الصين 11.6% على أساس سنوي في أغسطس آب، محققة مكاسب للشهر الخامس على التوالي، في الوقت الذي تخطت فيه أكبر سوق للسيارات في العالم مستويات متدنية بلغتها خلال إجراءات العزل العام المفروضة لاحتواء فيروس كورونا.

وكشفت بيانات من اتحاد مصنعي السيارات في الصين أن المبيعات ارتفعت 2.19 مليون سيارة الشهر الماضي. وما زالت المبيعات إجمالا منخفضة 9.7% في أول ثمانية أشهر من العام عند 14.55 مليون سيارة.

ونمت مبيعات السيارات العاملة بمصادر الطاقة الجديدة في الصين 25.8% على أساس سنوي إلى 109 آلاف وحدة في أغسطس آب، في إشارة واعدة لمصنعي السيارات في أنحاء العالم والذين استثمروا بكثافة في السيارات الكهربائية في السوق.

ويتوقع اتحاد مصنعي السيارات بيع 1.1 مليون سيارة تعمل بمصادر الطاقة الجديدة في العام الجاري، بانخفاض بنحو 11% مقارنة مع العام الماضي.

وتشمل المركبات العاملة بالطاقة الجديدة المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات فقط والسيارات الهجينة القابلة لإعادة الشحن والعاملة بخلايا الوقود الهيدروجيني.