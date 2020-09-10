معهد ألماني يحسن نظرته ويتوقع انكماش الاقتصاد 6%

يتوقع المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية (دي.آي.دبليو) تراجع اقتصاد البلاد 6% في العام الجاري بسبب جائحة فيروس كورونا، معدلا بالرفع تقديرا سابقا لانكماش 9.4%.



وقال كلاوس ميشيلسن المحلل لدى المعهد "الاقتصاد الألماني يبلي بلاء حسنا، بالنظر إلى الظروف".

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وبالنسبة للعام القادم، رفع المعهد توقعه لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.1% من 3% في يونيو حزيران، لكنه حذر من أن الجائحة قد تظل تؤدي إلى انتكاسات.



من جهته، قال رئيس المعهد مارسيل فراتسشر "سيكون من الخطأ الاعتقاد بان الأزمة ستنتهي سريعا".



وانكمش الاقتصاد الألماني بمعدل غير مسبوق عند 9.7% في الربع الثاني، وكان من المنتظر أن يصاحب الانكماش موجة من الإفلاس والبطالة الكبيرة لولا إجراءات مضادة اتخذتها الحكومة.