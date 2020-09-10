وزير المالية السعودي: من المرجح أن نشهد نمواً جيداً للغاية صوب 2021

قال وزير المالية السعودي، الأربعاء، إن من المرجح أن تشهد المملكة انكماشا اقتصاديا هذا العام، لكن أقل حدة من توقعات صندوق النقد الدولي.

وأبلغ الوزير محمد الجدعان منتدى افتراضيا "آمل، وأتحدى كريستالينا (جورجيفا مديرة صندوق النقد)، أن يكون ما سنشهده أقل بكثير مما يتوقعون على صعيد النمو السلبي في 2020".

موضوع يهمك تسبب سهم لشركة أميركية في تغيير خارطة أثرياء العالم خلال الساعات الماضية، فما ربحه الملياردير الأميركي إيلون ماسك في... سهم أميركي يغير خارطة أثرياء العالم.. من تراجع في القائمة؟ قصص خاصة

وقال الجدعان "واجهنا صدمة سوق النفط وتراجعا كبيرا في إيراداتنا لكن استطعنا تدبر ذلك وعلى نحو جيد للغاية طوال العام، ومن المرجح أن نشهد نموا جيدا للغاية صوب 2021".

وأضاف أن أسواق الدين المحلية استطاعت استيعاب المزيد من إصدارات الدين الحكومي "دون تأثير على السيولة في النظام".

وفي مناسبة منفصلة الأربعاء، أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي د. أحمد الخليفي على سياسة ربط الريال بالدولار.

وقال الخليفي في مؤتمر "اليورومني": "أجرينا فحص جهد للبنوك السعودية والنتائج مطمئنة".

بالمقابل، أشار الخليفي إلى أن آفاق اقتصاد البلاد هذا العام تظل تكتنفها الضبابية، مشددا على ثقته في استقرار النظام المالي.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser

وأوضح "بدأنا 2020 بنظرة متفائلة وتوقعنا استمرارا قويا للنمو، والمصارف السعودية لم تتأثر بالجائحة"، مضيفا أن التراجع في إنتاج النفط وكورونا أثرا على نمو الاقتصاد.

وبين أحمد الخليفي أن "ساما" مستمرة في السياسة النقدية التي بدأتها منذ سنوات طويلة، وأن ربط الريال بالدولار من العناصر الأساسية للاستقرار المالي في السعودية.