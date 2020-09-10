تركيا.. البطالة تقفز لـ13.4% و"يأس" في صفوف الشباب

أظهرت بيانات، اليوم الخميس، ارتفاع معدل البطالة في تركيا إلى 13.4%، وزيادة معدل المشاركة في سوق العمل في الفترة من مايو أيار حتى يوليو تموز.

وشهدت هذه الفترة رفع إجراءات العزل العام التي كانت مفروضة لاحتواء فيروس كورونا، واستمر تطبيق حظر على تسريح العاملين، مما يرسم صورة أوضح لتداعيات الجائحة.

موضوع يهمك تراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي دون 7.49 مقابل الدولار اليوم الأربعاء تحت تأثير تنامي العزوف من المخاطر والذي زاد... الليرة التركية تسجل مستوى منخفضا قياسيا دون 7.49 مقابل الدولار أسواق المال





وأفادت بيانات معهد الإحصاء التركي بأن عدد من قالوا إنهم يائسون جدا من البحث عن وظيفة وصل إلى مستوى قياسي عند مليون و380 ألفا، وهو ما يعادل تقريبا 3 أمثال مستوى العام الماضي على الرغم من أن النشاط الاقتصادي استؤنف بالكامل تقريبا في بداية يونيو حزيران.

وأبقت المساعدات التي تقدمها الدولة وحظر تسريح العاملين، الذي تقرر مدة حتى نهاية نوفمبر تشرين الثاني، على مستوى البطالة مستقرا تقريبا، والذي كان 13% العام الماضي، لكن معدل التوظيف انخفض بوتيرة غير مسبوقة.

وأظهرت البيانات أنه تراجع بنحو مليوني شخص مقارنة بالعام الماضي إلى 42.4 بالمئة خلال الشهور الثلاثة.

وبلغ معدل المشاركة في سوق العمل 49% ارتفاعا من 47.6% في الفترة السابقة مع بدء المزيد من المواطنين البحث عن عمل، لكنه مازال بعيدا عن معدل العام الماضي الذي بلغ 53.3%.