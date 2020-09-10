تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية ينخفض إلى 3.4% في أغسطس

قال الجهاز المركزي المصري للتعبة العامة والإحصاء اليوم الخميس، إن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن تراجع إلى 3.4%، على أساس سنوي في أغسطس آب من 4.2 %، في يوليو/تموز.

وبهذا يقل التضخم عن النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي عند 9%، تزيد ثلاث نقاط مئوية أو تنقصها.

موضوع يهمك كشفت وثيقة حكومية اطلعت عليها رويترز، اليوم الخميس، أن المجموعة المالية هيرميس وبلتون المالية القابضة وبنك الاستثمار... هيرميس وبلتون وسي.آي كابيتال تستحوذ على 10% من بورصة مصر السلعية أسواق المال

ومقارنة مع الشهر السابق، انكمشت الأسعار بنسبة 0.2 بالمئة في أغسطس/آب مقارنة مع تضخم بنسبة 0.4 بالمئة في يوليو/تموز.

وفي هذا السياق، اعتبر مساعد مدير ومحلل اقتصاد كلي في شركة أرقام كابيتال نعمان خالد، في مقابلة مع "العربية"، تراجع التضخم في المدن المصرية دون الـ4% بأنه شكل "مفاجأة إيجابية" مقارنة بما كانت عليه التوقعات.

وتوقع خالد أن تتجه أسعار التضخم نحو الارتفاع مجددا بين 6 و7% في الربع الرابع انسجاماً مع توقعات البنك المركزي المصري، وهذا يعطي أريحية للمركزي لإبقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية وعدم الاتجاه لخفضها في اجتماعه المقبل.

وعن توقعاته لسعر الجنيه المصري، لا يرى خالد تذبذبا كبيرا في أسعار الصرف حتى نهاية العام.