مليون معاملة مالية عبر الهاتف المحمول بمصر في 24 ساعة

كشفت شركة "ماستركارد" عن نمو سوق المدفوعات الرقمية في مصر خلال الفترة الماضية، حيث وصل حجم المعاملات المالية وغير المالية عبر الهاتف المحمول في السوق المصري إلى مليون معاملة خلال 24 ساعة فقط.

وأوضحت الشركة في بيان، أن خدمة التسجيل الذاتي للمحافظ الرقمية ساهمت في تداول الأموال بصورة سهلة وآمنة وفعالة، خاصة في المجتمعات الأقل حظاً من حيث توافر البنية التحتية، حيث تسهم تلك الخدمة في تعزيز رحلة التحول الرقمي ودعم رؤية مصر 2030 فيما يتعلّق بقطاع الخدمات المالية.

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وتابعت أن ذلك يعد نقطة تحول لتفعيل سياسات الشمول المالي وبناء اقتصاد رقمي مزدهر في مصر.

وأكدت الشركة تعاونها مع الحكومة والهيئات المختلفة وشركات المحمول بدعم البنية التحتية لتطوير نظم المدفوعات الرقمية وتوفير حلول دفع رقمية تناسب كافة شرائح المجتمع المصري، وذلك باستخدام خبراتها في تكنولوجيا الدفع الرقمي.

كما أشارت إلى أن تكنولوجيا الدفع الرقمي تساهم في تمكين الشركات من إجراء معاملاتهم المالية المرتبطة بإدارة سلاسل التوريد وكذلك توفر فرص جديدة لحصول المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على القروض اللازمة لتنمية أعمالها.

ويدعم البنك المركزي المصري تنفيذ الشمول المالي بالعديد من المبادرات، التي من المتوقع أن تؤتي ثمارها في وقت قريب، خاصة مع نمو المدفوعات الرقمية وانتشار المنصات الإلكترونية في مصر خلال الفترة الماضية.