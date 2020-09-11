"الصناعة السعودية": منح 71 ترخيصا جديدا باستثمارات 1.6 مليار ريال

كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أنها منحت 71 ترخيصاً جديداً برأس مال يبلغ 1.6 مليار ريال، ويعمل فيها 1.99 ألف عامل مرخص له.

جاء ذلك بعد الإعلان عبر حسابها بـ "تويتر" عن أهم المؤشرات الصناعية لشهر أغسطس لعام 2020، أن إجمالي المنشآت الصناعية القائمة وتحت الإنشاء بنهاية أغسطس الماضي بلغ 9.35 ألف منشأة، مقابل 9.28 ألف منشأة بنهاية يوليو الماضي، بحسب بيانات المركز الوطني للمعلومات الصناعية.

وقالت الوزارة إن إحصائيات التغير في عدد العاملين بالقطاع الصناعي للفترة المنتهية بنهاية الفترة بلغ 23 عاملا، حيث بلغ عدد العاملين السعوديين 542 عاملا، فيما بلغ عدد العمالة الوافدة 565 عاملاً.

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وأوضحت أنها منحت 12 تراخيصا جديدا خلال شهر أغسطس2020، في صناعة المنتجات الغذائية، و3 تراخيص في صناعة المشروبات، وآخر في صناعة المركبات ذات المحركات المقطورة ونصف المقطورة، و 5 تراخيص في صناعة منتجات المعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات، و4 تراخيص في كل من صناعة الورق ومنتجات الورق- صناعة الملبوسات - صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية ، و8 تراخيص في صناعة الفلزات القاعدية- وصناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، و6 تراخيص في صناعة منتجات المطاط واللدائن، وترخيصا في صناعة المنسوجات، وآخر في صناعة الخشب ومنتجاته والفلين باستثناء الأثاث وصنع أصناف من القش ومواد الضفر، وأيضا آخر في صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة، وترخيصين في صناعة الأثاث، و9 تراخيص في الصناعات التحويلية الأخرى.