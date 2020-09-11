زيادة قوية لأسعار المستهلكين بأميركا في أغسطس

زادت أسعار المستهلكين الأميركيين بقوة في أغسطس آب، لكن من المرجح أن يكبح ضعف سوق العمل التضخم في الوقت الذي يتعافى فيه الاقتصاد من ركود ناجم عن كوفيد-19.

وقالت وزارة العمل الأميركية اليوم الجمعة، إن مؤشرها لأسعار المستهلكين ارتفع 0.4% في الشهر الماضي. وزاد مؤشر أسعار المستهلكين 0.6% في يونيو ويوليو بعد أن انخفض في الأشهر الثلاثة السابقة، إذ أدى إغلاق الأنشطة لإبطاء انتشار فيروس كورونا إلى انخفاض الطلب.

وفي الاثني عشر شهرا حتى أغسطس، زاد المؤشر 1.3% بعد أن ارتفع 1% في يوليو.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 0.3% في أغسطس آب و1.2% على أساس سنوي.