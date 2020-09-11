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زيادة قوية لأسعار المستهلكين بأميركا في أغسطس

المصدر: واشنطن - رويترز
أسعار المستهلكين الأميركيين
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زادت أسعار المستهلكين الأميركيين بقوة في أغسطس آب، لكن من المرجح أن يكبح ضعف سوق العمل التضخم في الوقت الذي يتعافى فيه الاقتصاد من ركود ناجم عن كوفيد-19.

وقالت وزارة العمل الأميركية اليوم الجمعة، إن مؤشرها لأسعار المستهلكين ارتفع 0.4% في الشهر الماضي. وزاد مؤشر أسعار المستهلكين 0.6% في يونيو ويوليو بعد أن انخفض في الأشهر الثلاثة السابقة، إذ أدى إغلاق الأنشطة لإبطاء انتشار فيروس كورونا إلى انخفاض الطلب.

وفي الاثني عشر شهرا حتى أغسطس، زاد المؤشر 1.3% بعد أن ارتفع 1% في يوليو.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 0.3% في أغسطس آب و1.2% على أساس سنوي.

كلمات دالّة

#تضخم, #أميركا, #كورونا

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