390 مليار دولار أصول صندوق الاستثمارت العامة.. بالمرتبة الثامنة عالميًا

حافظ صندوق التقاعد الحكومي النرويجي على صدارة صناديق الثروة السيادية عالمياً بإجمالي قيمة أصول 1108.7 مليار دولار أميركي.

وكشف التقرير الصادر عن مؤسسة (SWF Institute) المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية لشهر سبتمبر 2020 أن الصندوق السيادي الصيني في المرتبة الثانية بأصول 940.6 مليار دولار، واحتل المرتبة الثالثة جهاز أبوظبي للاستثمار بحجم أصول بلغ 579.6 مليار دولار.

واحتل صندوق الاستثمارات العامة السعودي المرتبة الثامنة عالمياً بحجم أصول نحو 390 مليار دولار، مقارنة بنحو 360 مليار دولار في الشهر السابق عليه بزيادة 8.3%.

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وجاءت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، في المركز الرابع عربياً والعاشر عالمياً بأصول 305.2 مليارات دولار (1.12 تريليون درهم) تمثل 3.9 % من إجمالي أصول الصناديق السيادية العالمية.

وجاء صندوق هيئة الاستثمار الكويتية في المركز الثاني عربياً والرابع عالمياً، بأصول 533.7 مليار دولار، تشكل 6.8% من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم.

ومن بين أكبر عشرة صناديق سيادية في العالم، توجد أربعة خليجية من: السعودية، والكويت، وقطر، والإمارات، وثلاثة صينية، ومثلها من دول العالم المختلفة، بحسب الإحصاءات.